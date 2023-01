Na Holanda resolveu o mistério do corpo encontrado no rio em 2013

No final de janeiro de 2013, transeuntes encontraram um corpo envolto em um saco plástico azul nas águas perto da Estação Central de Amsterdã.

A Divisão de Casos Arquivados da polícia no ano passado novamente decidiu reabrir a investigação. Especialistas identificaram a vítima como o colecionador russo desaparecido Alexander Levin.

Note-se que a polícia holandesa não está em contato com as autoridades russas devido ao conflito na Ucrânia. Os policiais esperam que, após a publicação do nome de Levin, sua própria família os contate.