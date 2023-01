Este país asiático é estrategicamente crítico tanto para a China quanto para os EUA. Quem ele vai escolher? — CMIO

As Filipinas têm uma relação comercial vital com Pequim, mas Washington a vê como um palco para possíveis hostilidades com Taiwan.

Ferdinand Marcos Jr., presidente das Filipinas, abriu 2023 com uma visita à China. Lá, 14 acordos bilaterais foram assinados entre Manila e Pequim.

Entre os dois, esse tipo de diplomacia não é incomum. Eles são parceiros econômicos próximos, sendo a China o maior mercado de exportação das Filipinas e uma fonte crítica de investimento de entrada, especialmente como parte da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI). Os dois países têm algumas disputas, é claro, especialmente quando se trata do Mar da China Meridional, mas optaram por não permitir que isso estrague o quadro maior das relações bilaterais, pelo menos por enquanto.

Mas há um elefante na sala que assombra os laços de Manilla com Pequim, e esse é o país que se considera o verdadeiro e legítimo mestre das Filipinas – os Estados Unidos. Mesmo enquanto Marcos Jr. posição. Isso levou a política externa do país arquipélago a se tornar um ato de equilíbrio na corda bamba, que poderia facilmente mergulhá-lo no desastre se algo der errado.













As Filipinas são um elemento básico do poder americano na Ásia-Pacífico. Isso porque carrega a duvidosa distinção de ser o único país da Ásia a ter sido uma colônia literal dos EUA. Outrora um domínio da Espanha Imperial, as ilhas foram anexadas por Washington após a Guerra Hispano-Americana de 1898. A guerra foi o que permitiu aos EUA se tornarem uma grande potência no Pacífico, e as Filipinas permaneceriam em sua posse até depois da Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial, com os EUA lutando contra a invasão japonesa das ilhas.

Tendo se tornado independente, as Filipinas naturalmente se tornaram aliadas dos EUA. Como uma série de ilhas localizadas no sudeste da Ásia, o país permite que os EUA projetem poder militar no continente – por exemplo, usando suas bases navais durante a Guerra do Vietnã. Situadas logo ao norte das ilhas estão Taiwan e a China continental. Dado esse valor estratégico, os EUA veem as Filipinas como uma peça crítica no tabuleiro para qualquer conflito futuro contra Pequim. As ilhas são essenciais para impedir que a China realize suas reivindicações sobre a totalidade do Mar do Sul da China e lutar contra uma contingência de Taiwan. Os EUA não poderiam ter deixado isso mais claro em suas recentes aberturas a Manilla.

Mas não é tão simples. Embora as Filipinas tenham ressentimentos com Pequim sobre o território contestado no Mar da China Meridional e tenham sido instintivamente pró-EUA em sua história recente, a realidade é que também é um país pobre, e o alinhamento com os EUA não alivia isso. As Filipinas precisam de um mercado de exportação, precisam de investimentos em infraestrutura e precisam do turismo chinês. A China não é apenas um vizinho, mas o país mais bem posicionado do mundo para fornecer todas essas coisas. Isso tornou a relação bilateral estável, apesar dos momentos de tensão no Mar da China Meridional.













E, como resultado, as Filipinas não se comportam em sua política externa como um aliado aberto dos EUA, como faria um país como o Japão, mas procuram se proteger cuidadosamente entre Washington e Pequim. Esse realinhamento da política externa das Filipinas começou com a presidência de Rodrigo Duterte em 2016, que buscou afirmar a autonomia geopolítica do país cortejando mais ativamente a China, mantendo Washington à distância.

Isso porque a compreensão de Duterte sobre o que constitui os interesses nacionais – suas abordagens para questões como crime, bem como a economia – não se alinhava com a visão dos Estados Unidos. Embora Duterte não tenha expulsado os EUA completamente, como evidenciado por sua decisão de não rescindir o ‘acordo das forças visitantes’, ele posicionou o país para que não se tornasse um procurador dos EUA contra Pequim e entendeu que a China era útil em alguns aspectos como um parceiro.

Percebe-se que o presidente recém-eleito, Ferdinand Marcos Jr, pode ser mais pró-EUA do que Duterte, especialmente devido ao legado de seu pai. No entanto, sua decisão de começar o ano fazendo uma visita oficial à China, buscando o que chamou de mudança para um “alta velocidade” nas relações bilaterais, é indicativo de que essa tendência de hedging entre Washington e Pequim na política externa continuará. Na visita, fica claro que ele buscará reforçar o aspecto dos laços econômicos entre os dois países, mas também garantir à China que as Filipinas não se tornarão uma mera plataforma militar para os EUA.

No entanto, como isso finalmente se desenrola, ainda não se sabe. Prevê-se que, em 2023, os EUA tentem aumentar ainda mais as tensões em Taiwan. O objetivo disso será, obviamente, quebrar qualquer unidade e laços harmoniosos entre a China e os países asiáticos, com o objetivo de projetar ainda mais seu poderio militar (como fez com a Ucrânia). Como Manilla navegará nessas crises? Como lidará com os pedidos dos EUA para mais e mais acesso militar? E como a China administrará essa situação? Embora a visita seja promissora na frente diplomática, ela nos diz pouco sobre o que está por vir.