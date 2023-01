Grande invasão do Twitter revelada – pesquisador – CMIO

Atores maliciosos roubaram os dados de 235 milhões de usuários, tornando-os vulneráveis ​​a vários ataques, disse um especialista cibernético

Dados de mais de 200 milhões de contas do Twitter vazaram e foram postados por hackers em um fórum online, disse um analista de segurança na quarta-feira.

Em uma postagem no LinkedIn, Alon Gal, cofundador da empresa israelense de segurança cibernética Hudson Rock, revelou que o vazamento “contém 235.000.000 registros únicos de usuários do Twitter e seus endereços de e-mail.”

Descrevendo o incidente como “um dos vazamentos mais significativos que já vi”, Gal observou que esses dados “infelizmente levará a muitos hackers, phishing direcionado e doxing.”

De acordo com o analista, a violação permitirá que os hackers tenham como alvo contas do Twitter da Crypto e quebrem páginas de perfil pertencentes a figuras públicas e políticos proeminentes.

“Não é preciso dizer que agências de todo o mundo também usarão esse banco de dados para prejudicar ainda mais nossa privacidade”, disse. Gal afirmou.













Anteriormente, o analista vinculou essa aparente violação do Twitter à invasão de contas pertencentes ao empresário canadense Kevin O’Leary e à emissora britânica Piers Morgan.

Os primeiros relatos de um grande vazamento de informações pessoais datam do final de dezembro, quando Gal, citando um “agente de ameaça aparentemente confiável”, disse que os hackers roubaram os dados de cerca de 400 milhões de usuários do Twitter. Na época, os atores maliciosos afirmaram que os dados foram obtidos até o início de 2022 devido a uma exploração no Twitter. De acordo com Gal, os hackers também fizeram uma oferta ao CEO do Twitter, Elon Musk, para comprar os registros vazados para evitar processos judiciais.

Posteriormente, o pesquisador baixou o número estimado para 235 milhões, acrescentando, porém, que o banco de dados, que é “real e tem impacto em quase todos os usuários do Twitter,” está sendo divulgado por mais de um ator.

A plataforma de mídia social ainda não comentou a violação relatada. No entanto, isso ocorre depois que o Twitter disse em agosto de 2022 que havia descoberto uma vulnerabilidade em seu sistema que permitia que possíveis agentes mal-intencionados que já tinham um endereço de e-mail ou número de telefone encontrassem qualquer conta que tivesse compartilhado essas informações com a plataforma.

Na época, o Twitter acrescentou que, em julho, soube que alguém poderia ter usado essa brecha por meio de uma reportagem da imprensa. Anteriormente, hackers foram flagrados vendendo informações privadas de mais de 5,4 milhões de contas do Twitter.