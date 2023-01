Biden vê ‘ponto crítico’ na Ucrânia — CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, descreveu o conflito na Ucrânia como entrando em uma fase crucial, justificando a última promessa de Washington de enviar mais armas pesadas para Kiev. Sua declaração veio depois que a Ucrânia rejeitou a proposta da Rússia de um cessar-fogo ortodoxo no Natal.

“Neste momento, a guerra na Ucrânia está em um ponto crítico. Temos que fazer tudo o que pudermos para ajudar os ucranianos a resistir à agressão russa, e a Rússia não está tentando desacelerar”, afirmou. Biden disse durante uma reunião do governo na Casa Branca na quinta-feira. “No início desta tarde, tive uma longa discussão com [German Chancellor] Olaf Scholz e – sobre a Ucrânia – e nossas alianças na Europa e na UE. Temos um contingente muito maior de países que compartilham nossa visão, incluindo o Japão e outros.”

Biden destacou a recente decisão de Washington de fornecer a Kiev veículos de combate Bradley e uma bateria de mísseis de defesa aérea Patriot, em uma tentativa de reforçar as capacidades militares da Ucrânia. “Eles funcionam bem e estão ajudando muito”, disse Biden.













A Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro, citando a necessidade de proteger o povo de Donbass e o fracasso de Kiev em implementar os acordos de paz de Minsk de 2014-2015. As potências ocidentais responderam impondo sanções abrangentes a Moscou e enviando um fluxo constante de armamento para a Ucrânia, apesar das advertências do Kremlin de que armas estrangeiras apenas prolongariam o conflito.

Kiev e seus apoiadores ocidentais rejeitaram o pedido do presidente russo, Vladimir Putin, de observar um cessar-fogo de 36 horas do meio-dia de sexta-feira à meia-noite de sábado, a fim de permitir que os cristãos ortodoxos, que constituem a maioria na Ucrânia e na Rússia, comemorem o Natal.

A proposta de Putin para um cessar-fogo veio depois que o Patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa da Rússia, pediu a todos os lados que encerrassem as hostilidades durante o feriado.

Em um discurso de vídeo na quinta-feira, o presidente ucraniano Zelensky afirmou que Moscou estava planejando usar o cessar-fogo “para parar um pouco o avanço de nossos meninos em Donbass” e ganhar tempo para enviar mais tropas e equipamentos para a linha de frente. Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, rejeitou a oferta de cessar-fogo da Rússia como “cínico.”

No entanto, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, saudou a proposta de cessar-fogo, segundo seu porta-voz, Stephane Dujarric.