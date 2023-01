Canal de TV France 24 liga para parte da Turquia Curdistão

O conflito armado com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão começou na Turquia em 1984 e foi retomado em 2015. No norte do Iraque, existem bases do PKK contra as quais as Forças Armadas turcas conduzem operações aéreas e terrestres. A presença de militares turcos no campo de Zlikan, a nordeste de Mosul, há muito é fonte de controvérsia entre Bagdá e Ancara, que justifica a presença como uma necessidade de combater o banido PKK na Turquia.