Amazon vai inicializar milhares de trabalhadores – CEO – CMIO

A Amazon, gigante do comércio eletrônico dos EUA, demitirá mais de 18.000 funcionários nas próximas semanas, anunciou o CEO Andy Jassy em uma mensagem aos funcionários publicada no site da Amazon na quinta-feira.

De acordo com Jassy, ​​o “difícil” decisão foi tomada como parte do planejamento para 2023 em meio a um “economia incerta,” e visa “ajudar a buscar nossas oportunidades de longo prazo com uma estrutura de custos mais forte.”

“Planejamos eliminar pouco mais de 18.000 funções. Várias equipes são impactadas; no entanto, a maioria das eliminações de funções ocorre em nossas lojas Amazon e organizações PXT”, dizia a mensagem. Jassy disse que a empresa começará a notificar os funcionários afetados sobre suas demissões em 18 de janeiro. As demissões afetarão amplamente as divisões de comércio eletrônico e recursos humanos da empresa, acrescentou.

A Amazon começou suas demissões em novembro, com relatórios na época afirmando que a empresa planejava demitir cerca de 10.000 funcionários. No entanto, como Jassy explicou, após uma avaliação mais aprofundada das condições econômicas, ficou claro que mais demissões serão necessárias para manter a empresa funcionando em meio a uma queda na demanda do consumidor e uma mudança de volta às compras pessoais entre o público.

A força de trabalho da Amazon quase dobrou nos últimos dois anos devido à crescente demanda por serviços online em meio à pandemia de Covid-19. No entanto, o crescimento da receita da empresa desacelerou depois que as restrições da pandemia foram suspensas. Em outubro, o varejista on-line relatou ganhos estáveis, ficando aquém das expectativas de receita.













De acordo com o Wall Street Journal, a Amazon tem mais de 1,5 milhão de trabalhadores, incluindo funcionários do depósito. A empresa planeja pagar indenização aos demitidos e fornecer benefícios de seguro de saúde transitórios e suporte externo para colocação em empregos.

“A Amazon resistiu a economias incertas e difíceis no passado, e continuaremos a fazê-lo… Estou otimista de que seremos criativos, engenhosos e desconexos neste momento em que não estamos contratando de forma expansiva e eliminando algumas funções. Empresas que duram muito tempo passam por diferentes fases. Eles não estão no modo de expansão de pessoas pesadas todos os anos,disse Jassy.

