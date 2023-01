Estónia vai gastar mais de 900 mil euros no desmantelamento de monumentos soviéticos

Em 4 de agosto do ano passado, o governo da Estônia anunciou o início de uma campanha para desmantelar monumentos militares soviéticos e enterrar novamente os restos mortais de soldados em toda a república. Sob a Chancelaria do Estado, foi criada uma comissão sobre monumentos soviéticos, cuja tarefa era organizar o desmantelamento de lápides e monumentos com símbolos soviéticos em locais públicos ou substituir as lápides por outras neutras.