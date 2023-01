França busca manter contato com a Rússia – FM — CMIO

O diálogo é necessário para uma “paz duradoura e justa” quando o conflito entre Moscou e Kiev terminar, disse o ministro das Relações Exteriores da França

O diálogo com a Rússia é necessário se os países europeus quiserem voltar à “sustentável” paz, disse a ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, na quinta-feira. Paris mantém contatos com Moscou “em todos os níveis” e quer continuar assim, disse o ministro à emissora LCI em entrevista.

“Desejamos manter contatos com a Rússia como tantas outras nações e outras autoridades internacionais”, Colonna disse quando questionado sobre as negociações entre a Rússia e a França. Ela também disse que teve a oportunidade de conversar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, à margem da cúpula do G20 na Indonésia em novembro de 2022. O embaixador francês em Moscou também está em contato constante com autoridades russas, acrescentou ela.

“Temos contactos diplomáticos, nem sempre fáceis… [us] trocar pontos de vista, transmitir mensagens e fazer pedidos, bem como esperar ser ouvidos apesar de tudo”, Colonna disse a LCI.

É preciso pensar no futuro e considerar o acordo pós-conflito assim que a guerra na Ucrânia terminar, acredita o ministro. Ela admitiu que tais considerações podem não ser uma prioridade agora, uma vez que muitas condições ainda precisam ser atendidas para que um verdadeiro processo de paz comece. “Pode não ser relevante agora, mas temos que pensar sobre isso, temos que nos preparar para isso,” disse Colona.













Para que tal paz seja “duradouro e justo”, é preciso levar muitos fatores em consideração, incluindo os interesses de segurança da Rússia, disse ela. Colonna afirmou que a Ucrânia tem um “aspiração legítima para recuperar sua soberania” mas criando “condições normais de paz e segurança” na Europa pode exigir pensar “além da Ucrânia” e “fazendo perguntas mais amplas” sobre a arquitetura de segurança no continente.

O ministro também indicou que a situação em torno da Usina Nuclear de Zaporozhye (ZNPP) era uma das questões mais prementes nas negociações com Moscou. Paris busca auxiliar os esforços do chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, para criar um “zona de segurança” ao redor da instalação, explicou Colonna.

Segundo o ministro das Relações Exteriores, o presidente francês, Emmanuel Macron, conversou com Vladimir Putin sobre o assunto em diversas ocasiões e gostaria de “sem dúvida” falar com ele novamente.

Seus comentários vieram um dia depois que a França prometeu AMX-10 de fabricação nacional “tanques leves” para a Ucrânia, tornando-se o primeiro membro da OTAN a enviar armaduras não soviéticas a Kiev. A Rússia alertou repetidamente o Ocidente contra o envio de armas, dizendo que isso prolongará o conflito e corre o risco de tornar as nações ocidentais participantes de fato.