Principais rotas para o petróleo russo após o limite de preço revelado – CMIO

Os tipos de petróleo do Ártico tradicionalmente destinados à Europa estão agora indo para o leste, relata a Reuters

A Índia e a China intensificaram as compras de petróleo do Ártico russo após as sanções ocidentais ao petróleo russo, informou a Reuters na quinta-feira, citando traders e dados de rastreamento de embarcações da Refinitiv. A UE, os países do G7 e a Austrália introduziram um teto de preço para o petróleo russo no final do ano passado, enquanto a UE também impôs um embargo ao petróleo russo transportado por via marítima.

De acordo com o relatório, as compras indianas de petróleo bruto russo Arco e Arco/Novy Port atingiram um recorde de 6,67 milhões de barris em novembro. Outros 4,1 milhões de barris desses tipos de petróleo foram fornecidos ao país em dezembro, juntamente com um carregamento de 900.000 barris de petróleo de Varandey, a primeira compra da Índia do tipo. Antes das sanções ocidentais à energia russa, os graus do Ártico eram geralmente fornecidos a países europeus.

Uma fonte citada em uma refinaria indiana afirmou que as margens brutas do produto do processamento do petróleo russo do Ártico são mais de US$ 10 o barril a mais em relação ao petróleo americano de qualidade semelhante. Junto com os grandes descontos que os vendedores oferecem para os embarques russos, isso torna o petróleo russo cada vez mais atraente para os compradores, dizem analistas.

Antes da crise na Ucrânia, a Índia, o segundo maior consumidor de petróleo da Ásia, era um pequeno comprador marginal de petróleo bruto russo. No entanto, a situação mudou depois que os compradores ocidentais começaram a evitar o combustível devido a sanções e, em novembro do ano passado, a Rússia se tornou o maior fornecedor de petróleo da Índia.













Os dados também mostraram que pelo menos três navios carregados com cerca de 2,58 milhões de barris de petróleo do Ártico estão atualmente a caminho da China a partir do porto russo de Murmansk. Como Nova Déli, Pequim não aderiu às sanções ocidentais contra o petróleo russo, em vez disso aumentou as compras de petróleo russo em 10,2% em janeiro–novembro do ano passado, para 79,78 milhões de toneladas. Em novembro, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita como maior fornecedora de petróleo da China, de acordo com um relatório da alfândega chinesa divulgado no final do mês passado.

Enquanto isso, as compras européias de petróleo russo estão diminuindo. As exportações de petróleo bruto da Rússia para países europeus caíram para 167.000 barris por dia nos 28 dias até 30 de dezembro, de mais de 1,5 milhão de barris por dia no ano anterior, informou a Bloomberg esta semana, citando dados de rastreamento de embarcações.

