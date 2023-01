Tóquio e Londres concluirão um acordo militar sobre acesso mútuo, escreve a mídia

Anteriormente, também foi relatado que o acordo permitirá aos países fortalecer a cooperação com os Estados Unidos na região do Indo-Pacífico. Facilitará os exercícios conjuntos e a cooperação no campo da logística entre os países, além de lançar as bases legais para simplificar os procedimentos burocráticos no envio de tropas de um país para outro. O jornal também escreve que em dezembro os dois países devem revelar os detalhes de uma parceria para desenvolver em conjunto novos caças.