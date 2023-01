Hong Kong suspende polêmica proibição de animais de estimação – CMIO

A cidade proibiu a importação de hamsters e outros pequenos mamíferos no ano passado devido a preocupações com a Covid-19

Hong Kong deve revogar uma proibição de um ano de importação de hamsters para venda no final deste mês. Embora os animais de estimação estrangeiros exijam um teste Covid-19 negativo antes de serem vendidos, aqueles que testarem positivo serão meramente colocados em quarentena “até que o resultado do teste seja satisfatório.”

A mudança foi anunciada por um porta-voz do Departamento de Agricultura, Pesca e Conservação da cidade em um comunicado na quarta-feira. O teste é necessário, disse o funcionário, porque estudos provaram que os roedores não são apenas suscetíveis ao vírus, mas também podem transmiti-lo facilmente aos humanos.

Hamsters estrangeiros – juntamente com todos os outros pequenos mamíferos de origem estrangeira – foram banidos em janeiro passado, depois que quase uma dúzia de hamsters importados da Holanda foram encontrados infectados com a variante Delta. A variante não era vista em humanos há meses e acreditava-se que havia deixado a cidade até que um funcionário de 23 anos da loja de animais Little Boss testou positivo e supostamente infectou um cliente.













As autoridades acabaram sacrificando 2.500 das criaturas peludas, além de alguns coelhos e chinchilas, em resposta à descoberta, que aconteceu enquanto Hong Kong tentava implementar uma estrita estratégia Zero Covid. Os residentes também foram obrigados a entregar seus hamsters de estimação para testes, mas apenas 113 famílias o fizeram, e apenas um desses animais de estimação testou positivo para o vírus.

Enquanto os hamsters permaneceram proibidos quando o pânico desapareceu, as lojas de animais foram autorizadas a retomar a importação de mamíferos não-hamsters em maio.

A reversão da proibição de hamster ocorre em meio a uma abertura mais ampla para Hong Kong, que suspendeu as quarentenas de hotéis, proibições de bares e restaurantes e requisitos de teste de PCR para recém-chegados. No entanto, planeja manter seu mandato de máscara, citando preocupação com a gripe e também com o Covid-19. Espera-se que as viagens de e para a China continental sejam reabertas no final desta semana, à medida que Pequim reverte suas próprias políticas Zero-Covid.