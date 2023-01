Trump nomeado presidente da Câmara dos EUA – CMIO

O republicano Matt Gaetz votou no ex-presidente em meio a uma disputa histórica para líder da Câmara

O republicano Matt Gaetz nomeou formalmente o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para liderar a Câmara dos Representantes na quinta-feira, já que os membros não conseguiram eleger um porta-voz pela 11ª vez consecutiva.

Os republicanos retomaram por pouco o controle da Câmara durante a eleição de meio de mandato em novembro.

No entanto, o partido tem lutado para substituir a democrata Nancy Pelosi como porta-voz porque 20 legisladores republicanos se recusaram a apoiar Kevin McCarthy para o cargo, votando em outros candidatos. A luta pela presidência da Câmara é agora a mais longa em mais de 160 anos, segundo a CNN.

“Meu voto para presidente da Câmara hoje? Donald John Trump”, Gaetz twittou depois de nomear o 45º presidente durante uma votação nominal. A mudança foi em grande parte simbólica porque, embora a Constituição dos EUA não especifique se o presidente deve ocupar uma cadeira na Câmara, apenas os membros efetivos foram eleitos para a presidência no passado.













Gaetz também twittou uma imagem photoshopada de Trump segurando o martelo do orador. Em conversa com Laura Ingraham na Fox News, ele afirmou que tem “confiança zero” em McCarthy. “Eu me ressinto até que ponto ele utiliza os lobistas e interesses especiais para ditar como as decisões políticas, políticas e decisões de liderança são tomadas”, disse. Gaetz disse.

O próprio Trump endossou a candidatura de McCarthy na quarta-feira, instando os republicanos da Câmara a “vote em Kevin, feche o negócio,” e “não transformar um grande triunfo em uma derrota gigantesca e constrangedora.” Gaetz e outros republicanos anti-McCarthy, no entanto, rejeitaram seu apelo.

McCarthy permaneceu confiante na quinta-feira de que acabaria garantindo o posto. “Portanto, se isso demorar um pouco mais e não cumprir o prazo, tudo bem”, ele disse a repórteres após o encerramento da Câmara.