Twitter é processado por não pagar aluguel – CMIO

O proprietário da empresa alega que ela deve quase US$ 140.000 por seu escritório em São Francisco

O Twitter foi acusado de não pagar o aluguel devido de um dos escritórios da empresa de mídia social na Califórnia, em uma ação movida no Tribunal Superior de San Francisco no final de dezembro.

A reclamação do proprietário da propriedade Columbia REIT – 650 California, também conhecido como Columbia Property Trust, pede ao tribunal que force o Twitter a pagar US$ 136.250 em aluguel não pago, mais juros, juntamente com honorários advocatícios.

O proprietário também afirma que, em 16 de dezembro, a gigante da mídia social foi notificada de que deixaria de pagar o aluguel do 30º andar do Edifício Hartford, localizado na periferia do distrito financeiro de São Francisco, em cinco dias, a menos que o aluguel fosse pago.

Em dezembro, surgiram relatos na mídia de que o Twitter, anteriormente adquirido por Elon Musk por US$ 44 bilhões, não pagava o aluguel de sua sede ou de qualquer outro escritório global há semanas.













A empresa também está sendo processada por se recusar a pagar voos fretados. O Private Jet Services Group entrou com uma ação no Tribunal Distrital de New Hampshire alegando que o Twitter se recusou a pagar US$ 197.725 por dois voos fretados em outubro.

Em novembro, Elon Musk disse que a falência era uma possibilidade para a gigante da mídia social se ela não começasse a gerar mais caixa. Os comentários foram feitos durante o primeiro discurso do bilionário aos funcionários do Twitter.

Em uma tentativa de cortar custos, o novo proprietário do Twitter demitiu metade dos funcionários da empresa, expulsou a maioria dos principais executivos e ordenou que os funcionários restantes parassem de trabalhar em casa. Ao todo, três quartos da base de funcionários da empresa já saíram, seja porque foram demitidos, demitidos ou pediram demissão.

Além disso, o Twitter planeja leiloar móveis de escritório e equipamentos de cozinha sofisticados em meados de janeiro.

