Nos EUA, cerca de dez pessoas ficaram feridas em um tiroteio perto de um restaurante

Cerca de 10 pessoas ficaram feridas na noite de quinta-feira em um tiroteio do lado de fora de um restaurante popular em Miami Gardens, Flórida, informou o jornal local Miami Herald, citando a polícia.

De acordo com o jornal, a polícia disse que ainda não se sabe o que exatamente levou ao tiroteio, que ocorreu às 20h00 locais. O número exato de vítimas também não está claro, no entanto, de acordo com uma fonte policial, até 10 pessoas podem ter ficado feridas.