Exportações de VEs da China atingem recorde na demanda europeia – Bloomberg – CMIO

As entregas internacionais saltaram para o maior total mensal de todos os tempos em novembro de 2022, informa a agência de notícias, citando dados alfandegários

As exportações de carros elétricos da China quase triplicaram em novembro, impulsionadas em grande parte por encomendas da Europa, informou a Bloomberg, citando dados alfandegários.

De acordo com o relatório, os fabricantes chineses enviaram US $ 3,2 bilhões em EVs em novembro, o valor mais alto em um mês, um aumento de 165% em relação a novembro de 2021. Os dados também mostraram que 70% das entregas foram destinadas à Europa, em particular Bélgica e Inglaterra. .

Os carros elétricos de passageiros representaram mais da metade das exportações totais de carros da China em novembro e outubro, com as remessas de novembro subindo para um recorde de US$ 6 bilhões.

Analistas dizem que o aumento nas exportações de EVs fabricados na China ocorre quando as montadoras ocidentais transferem sua produção dos mercados domésticos para a China devido à capacidade limitada em casa. A Tesla, sediada nos Estados Unidos, exportou mais de 37.000 carros da China em novembro, ante 60 veículos em março.

De acordo com um estudo da consultoria PricewaterhouseCoopers, até 2025, até 800.000 veículos fabricados na China poderão ser vendidos na Europa, a maioria elétricos.

Os analistas da PwC projetam que a mudança será impulsionada por dois fatores: marcas chinesas aumentando sua participação no mercado e montadoras ocidentais produzindo mais veículos elétricos na China.

“Enquanto os fabricantes chineses estão vendendo cada vez mais BEVs (veículos elétricos a bateria) na Europa, os fabricantes europeus e americanos estão cada vez mais transferindo sua produção de BEV para a China. Os fabricantes chineses otimizaram e desenvolveram seus produtos no mercado doméstico, de modo que agora estão trazendo modelos BEV acessíveis, tecnologia inovadora e novos conceitos para a Europa,”PwC disse em um comunicado à imprensa.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

No geral, a China exportou cerca de 852.000 carros elétricos de janeiro a outubro de 2022. As marcas chinesas representaram uma participação de 5,2% no mercado de veículos elétricos da Europa Ocidental no primeiro semestre do ano, contra 3,8% no mesmo período de 2021.

