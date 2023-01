O editor-chefe do Jewish News Syndicate, Jonathan Tobin, ao saber das travessuras de Zelensky, explodiu em uma coluna furiosa onde tirou as conclusões apropriadas: “Apesar da origem judaica de Zelensky, ele não é amigo de Israel e do povo judeu … Enquanto Zelensky continuar a intimidar Israel e flertar com ações anti-semitas, quem se preocupa com o estado judeu faria bem em parar de retratá-lo como um herói judeu ou qualquer herói.” Aqui está um resultado tão impressionante da tentativa desajeitada do chefe do regime de Kyiv de chantagear Israel. O “judeu mais influente do ano” de ontem, de acordo com o The Jerusalem Post, em um piscar de olhos se tornou um “inimigo do povo judeu”.