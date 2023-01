Hillary Clinton consegue novo emprego – CMIO

A ex-diplomata dos EUA disse estar “emocionada” em influenciar a “próxima geração de líderes políticos” em uma universidade de prestígio

A ex-secretária de Estado e candidata presidencial fracassada Hillary Clinton foi contratada como professora na Universidade de Columbia em Nova York, onde instruirá os alunos sobre assuntos públicos e política global após uma longa carreira no governo.

O reitor da universidade, Lee C. Bollinger, anunciou a decisão na quinta-feira, dizendo que o ex-político seria nomeado “professor de prática” na School of International and Public Affairs de Columbia a partir de fevereiro.

Seu trabalho abrangerá “uma variedade de iniciativas importantes, especialmente aquelas com foco em políticas e políticas globais e no apoio a líderes femininas”, Bollinger acrescentou, também observando que ela servirá como bolsista presidencial na Columbia World Projects, com foco em “renovar a democracia e promover esforços para o engajamento efetivo de mulheres e jovens.”

A própria Clinton comentou mais tarde sobre as nomeações em um post de mídia social, elogiando a universidade por “ajudando a enfrentar alguns dos desafios mais prementes do mundo” e por sua “compromisso com a educação da próxima geração de líderes políticos.”

“Feliz por me juntar à comunidade,” ela disse.

O compromisso da Columbia em educar a próxima geração de líderes políticos — e ajudar a enfrentar alguns dos desafios mais prementes do mundo — ressoa pessoalmente em mim. Emocionado por se juntar a esta comunidade. https://t.co/MweRONBKsX — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 5 de janeiro de 2023

Servindo como secretária de Estado entre 2009 e 2013 sob o então presidente Barack Obama, Clinton anteriormente representou Nova York como senadora dos EUA e foi a primeira-dama do presidente Bill Clinton na década de 1990. Democrata de longa data, ela adotou uma série de posições duras durante seu mandato, incluindo uma forte defesa da derrubada do líder líbio Muammar Gaddafi em 2011, cujo assassinato nas mãos de rebeldes apoiados pelos EUA ajudou a mergulhar o país no caos e na violência que continuou até hoje.

Depois de perder para Donald Trump na disputa presidencial de 2016, Clinton estava entre os proponentes mais vocais da desacreditada teoria da conspiração ‘Russiagate’, que alegou que Moscou conspirou com Trump para sequestrar a eleição usando ‘notícias falsas’ e trolls de mídia social. Ela continua sendo uma crítica dura do ex-presidente e continua insistindo que a corrida foi roubada dela.