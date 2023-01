Britânicos cortando gastos não essenciais – pesquisa – CMIO

A inflação impulsionada pelo aumento dos custos de alimentos, energia e aluguel ou hipoteca está atingindo a renda disponível das famílias, diz um relatório

Os consumidores do Reino Unido pretendem reduzir seus gastos não essenciais este ano em meio a preocupações com a crescente crise do custo de vida, mostrou uma pesquisa da empresa de consultoria KPMG.

Quase dois terços dos 3.000 consumidores entrevistados disseram que estão se preparando para reduzir os gastos com alimentação fora de casa, feriados e outros itens não essenciais devido à maior inflação em quarenta anos. As famílias estão mais preocupadas com os preços de itens básicos, como alimentos, energia, combustível e custos de hipoteca ou aluguel, disse a KPMG.

Um terço dos consumidores planeja comprar menos itens e recorrer mais a produtos de marca própria e de valor em 2023. As áreas mais comuns para economizar em gastos discricionários foram listadas como alimentação fora (46%), seguida de roupas (42%) e comida para viagem (42%).

“Os consumidores estão mudando cada vez mais a forma como compram para economizar dinheiro – incluindo a mudança para varejistas mais baratos, comprando mais valor ou produtos promocionais e trocando refeições fora por refeições em casa”, disse a chefe de mercados de consumo, varejo e lazer da KPMG no Reino Unido, Linda Ellett.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Americanos ricos gastando menos – CNBC

Enfatizando o impacto desigual da crise do custo de vida em grupos vulneráveis ​​de consumidores, a pesquisa mostrou que um em cada dez adultos não tinha poupança. Daqueles com poupança, 43% disseram que a usavam para ajudar a cobrir despesas essenciais, número que sobe para 80% entre as famílias de baixa renda.

Um em cada dez consumidores entrevistados destacou as preocupações com as contas de energia depois de abril deste ano, quando o governo do Reino Unido reduzirá o valor do apoio às famílias, aumentando o limite das contas médias de £ 2.500 (US$ 3.000) para £ 3.000 (US$ 3.600) para uma família típica .

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT