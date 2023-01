Cartel de Sinaloa desencadeia caos após prisão de líder (VÍDEOS) — CMIO

Pelo menos seis pessoas foram mortas e muitas outras ficaram feridas em meio aos violentos distúrbios, de acordo com autoridades mexicanas

A prisão de um notório chefe de cartel mexicano provocou confusão no estado de Sinaloa, no oeste do país, com gangues criminosas fortemente armadas se envolvendo em tiroteios com os militares enquanto carros em chamas se espalham pelas ruas de Culiacan. Agitação civil, saques e até mesmo um motim na prisão também eclodiram na cidade, que agora se assemelha a uma zona de guerra.

A captura de Ovidio ‘El Raton’ Guzman-Lopez em uma operação militar na manhã de quinta-feira desencadeou confrontos com as forças de segurança, mergulhando a cidade de Culiacan – sede do cartel de drogas de Sinaloa – no caos.

O governador do estado de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, relatou pelo menos seis mortes nos combates até agora, além de 29 feridos, incluindo oito civis e 21 policiais. Ele pediu aos cidadãos que se abrigassem no local.

Imagens dramáticas que pretendem mostrar o tumulto circularam online, com um militante do cartel sendo visto disparando o que parece ser um rifle Barrett calibre .50 contra aeronaves do governo. Autoridades mexicanas disseram que o Barrett é o favorito entre os grupos criminosos, devido à sua capacidade de perfurar armaduras corporais, paredes de concreto e até veículos militares blindados.

Membros do cartel de Sinaloa tentando derrubar aviões da Força Aérea Mexicana que forneciam cobertura para a aparente extração de Oviedo Guzman Loera de Sinaloa após sua prisão nesta manhã pic.twitter.com/CZD6JB0qNk — Manifesto de Ed (@eds_manifesto) 5 de janeiro de 2023

Vídeos também mostraram um grande número de carros incendiados estacionados perto dos ‘bloqueios do narcotráfico’ do cartel ao redor de Culiacan, bem como os restos carbonizados de um ônibus de transporte público. Segundo o governador Moya, cerca de 250 veículos foram roubados na cidade.

O caos se alastra em Culiacán, no México, após a prisão de Ovidio Guzman, filho de El Chapo, na manhã de quinta-feira. Isso ocorre quando o presidente Biden está programado para visitar o México nesta segunda-feira. Dê uma olhada:pic.twitter.com/FVi9UZdeaw —Steve Hanke (@steve_hanke) 5 de janeiro de 2023

Tiros pesados ​​podem ser ouvidos em alguns clipes, com civis vistos se escondendo em uma estrada enquanto os sons de combate ressoam à distância.

🚨ÚLTIMA HORA, o presidente López Obrador disse que “se a operação não tivesse sido suspensa, outros 200 inocentes perderiam a vida em Culiacán”. pic.twitter.com/JBokwNOsB1 — The Brazilian Report (@BrazilianReport) 5 de janeiro de 2023

Mais imagens de Culiacán de civis aparentemente se escondendo com tiros pesados ​​ao fundo, hoje cedo. https://t.co/mo6pv7R2EZ — Jan-Albert Hootsen (@jahootsen) 5 de janeiro de 2023

Relatos da mídia também notaram casos de saques e tumultos em Culiacan, incluindo uma tentativa de fuga em massa de presidiários na prisão de Aguaruto. Um esconderijo de fuzis militares e outro contrabando foi apreendido na prisão no ano passado, mas confrontos na instalação sugerem que alguns prisioneiros ainda estavam armados.

Reforços das forças de segurança estaduais e federais estão fora do #Aguaruto prisão em #Culiacán em face de um motim e tentativa de fuga em massa. Não houve mortes durante o incidente, mas 7 policiais ficaram feridos, de acordo com o #Sinaloa secretário estadual de segurança pública pic.twitter.com/WY1bzlQi7j — Łukasz Bugajski (@bugajski_lukasz) 5 de janeiro de 2023

O tiroteio ao redor do aeroporto de Culiacan também interrompeu os voos comerciais, com um avião com destino à Cidade do México atingido por uma bala na tarde de quinta-feira, levando passageiros e tripulantes a se protegerem. Embora não houvesse feridos, a Aeromexico decidiu interromper temporariamente os voos em meio à agitação.

Um voo da Aeromexico programado para decolar de Culiacán foi atingido por uma bala perdida, forçando os passageiros apavorados a se esconderem. O incidente ocorreu quando o líder do cartel Ovidio Guzmán, filho de Joaquin “El Chapo” Guzmán, estava sendo capturado pelas autoridades. https://t.co/gCRk7oas9Zpic.twitter.com/DlLyClGeTT — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 5 de janeiro de 2023

Filho do infame traficante de drogas de Sinaloa conhecido como ‘El Chapo’, Guzman-Lopez foi preso anteriormente pelas autoridades mexicanas em 2019, mas foi libertado depois de intensos tiroteios com o cartel, refletindo de perto os últimos confrontos. O ataque de quinta-feira foi apoiado por tropas do Exército mexicano, Marinha, Guarda Nacional, bem como policiais locais, com os serviços de segurança dizendo que a operação seguiu seis meses de vigilância e planejamento.