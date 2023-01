Cem mil residentes da RPDC compareceram a uma manifestação em apoio às decisões do Comitê Central do partido

O comício foi realizado em 5 de janeiro no May Day Stadium em Pyongyang. Cerca de 100 mil pessoas participaram dela, incluindo quadros dirigentes e trabalhadores de várias instituições, fábricas, empresas e estudantes. O evento contou com a presença de um membro do Presidium do Politburo do Comitê Central do WPK, vice-presidente do Conselho de Estado da RPDC, primeiro-ministro Kim Dok Hoon, além de outros representantes do partido e do governo, autoridades da cidade de Pyongyang.