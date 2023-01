Avião é atacado no México após prisão do filho de 'El Chapo' Guzmán

“Esta manhã foi detectado um impacto de bala na fuselagem de uma aeronave Embraer 190 que estava pronta para operar o voo AM165 na rota Culiacán-Cidade do México, que foi cancelado por questões de segurança”, informou a Aeroméxico nas redes sociais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os passageiros e tripulantes do referido voo agachados e deitados no chão da aeronave, com som de rajadas de fundo, e vozes de crianças perguntando o que estava acontecendo.