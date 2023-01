Musk escolhe lado no confronto de oradores da Câmara – CMIO

O CEO do Twitter apoiou o líder republicano Kevin McCarthy, que está enfrentando um motim de seus colegas

O CEO do Twitter, Elon Musk, declarou na quinta-feira que o líder republicano Kevin McCarthy deveria se tornar o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA. Embora o Partido Republicano tenha a maioria na Câmara, McCarthy não obteve apoio suficiente de suas próprias fileiras para assumir o cargo.

“Kevin McCarthy deveria ser o presidente da Câmara”, Musk twittou na manhã de quinta-feira, um dia depois de McCarthy ter falhado na sexta votação consecutiva destinada a nomear um orador para substituir a democrata cessante Nancy Pelosi.

Com os republicanos detendo uma maioria de 222 a 213 cadeiras na Câmara, McCarthy precisa de 218 votos para garantir o martelo. No entanto, os legisladores republicanos não são unânimes em seu apoio ao californiano, com 20 deles se recusando a apoiar sua candidatura à liderança.

O pró-Trump ‘Freedom Caucus’ liderou a oposição a McCarthy, a quem eles consideram muito aberto para se comprometer com os democratas. Além de querer que o partido imponha uma linha mais rígida sobre a imigração e controle os gastos do governo, esse grupo quer que McCarthy se comprometa com um conjunto de regras que lhes conceda mais tempo para revisar a legislação antes da votação e mais poder para remover um orador durante o Congresso. prazo.













Embora a maioria dos membros do Freedom Caucus seja fervorosa defensora de Donald Trump, o ex-presidente deu seu apoio a McCarthy. Em uma postagem em sua plataforma Truth Social na quarta-feira, Trump instou o GOP a “vote em Kevin, feche o acordo, ganhe a vitória e assista a louca Nancy Pelosi voar de volta para casa,” acrescentando que o partido não deve “transformar um grande triunfo em uma derrota gigantesca e embaraçosa.”

Musk já havia se descrito como um político de centro, mas disse que votou nos republicanos nas eleições de meio de mandato de novembro. Embora o bilionário não tenha expressado publicamente nenhuma admiração ou apoio a McCarthy antes, o político defendeu Musk em novembro, quando o governo Biden disse que era “de olho” seu desmantelamento das políticas de censura do Twitter.

“Isso é ofensivo para mim”, McCarthy disse na época. “Acho que o público americano falou sobre isso. Acho que nossa Primeira Emenda se mantém e acho que eles deveriam parar de implicar com Elon Musk.”