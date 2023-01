Trump indicado para presidente do Congresso dos EUA

A candidatura de Trump foi proposta pelo republicano Matt Goetz, ele já havia votado no ex-presidente, quando os parlamentares fizeram sua sétima tentativa de eleger um porta-voz, o político encerrou aquele turno com um voto a seu favor. Trump não é membro da Câmara, mas também não obtém os votos necessários, portanto não se tornará presidente da Câmara. O próprio político publicou uma foto paródia em sua rede social Truth Social, na qual o atual presidente dos EUA, Joe Biden, fala no Congresso, seguido pela vice-presidente Kamala Harris, e Trump fica no lugar do presidente da Câmara. O político já concorreu oficialmente à presidência nas eleições de 2024, nesse contexto, o cargo de orador – o terceiro na hierarquia nos Estados Unidos – pareceria um rebaixamento de suas expectativas eleitorais.