Ucrânia pressiona Israel a ‘tomar o lado certo’ – CMIO

O principal assessor do presidente Zelensky tentou a abordagem de ‘cenoura e bastão’ para Tel Aviv

Mikhail Podoliak, o principal assessor do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, instou Tel Aviv a ficar abertamente do lado de Kiev depois que o novo ministro das Relações Exteriores de Israel anunciou que iria “fale menos” sobre o conflito e fez um telefonema com seu homólogo russo Sergey Lavrov.

“Você pode falar menos, mas o principal é ficar do lado certo”, Podoliak disse ao jornal israelense i24 na quinta-feira, insistindo que a Rússia “começou a guerra por sua própria iniciativa e sem provocação.”

“Precisamos falar muito sobre esse tipo de guerra, porque é uma guerra genocida”, disse. Podoliak também disse, aparentemente contradizendo seu próprio argumento.

O conselheiro franco de Zelensky estava reagindo às observações de Eli Cohen, o novo ministro das Relações Exteriores de Israel, que disse na terça-feira que o Estado judeu pretendia continuar “ajuda humanitária significativa” para a Ucrânia, mas “fale menos” em público sobre o “Questão Rússia-Ucrânia”.

O embaixador de Kiev em Tel Aviv, Evgeny Korniychuk, reclamou rapidamente sobre a mudança percebida na política israelense, apontando que Cohen recebeu uma ligação de Lavrov enquanto seu antecessor se recusou a fazê-lo.

“Israel é único em termos de nossos parceiros. Fica em silêncio”, ele disse à mídia local, pedindo uma condenação direta das supostas ações russas.













Podoliak adotou uma abordagem diferente do embaixador, complementando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como um potencial intermediário em eventuais negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia.

“Não tenho dúvidas de que Netanyahu pode ser um mediador eficaz, pois entende exatamente o que são as guerras modernas e qual é a essência da mediação nessas condições”, disse. O conselheiro de Zelensky disse ao i24.

“Israel, que está constantemente em estado de guerra de várias entidades, tem como princípios básicos proteger seu território, seu direito e sua liberdade. Portanto, seria desejável focar no fornecimento de ajuda à Ucrânia”, ele adicionou.

Ele também argumentou que “não é desejável” para Israel “ter relações com a Rússia com seu atual regime”, tanto do ponto de vista histórico “e do ponto de vista do desenvolvimento do país no futuro.”

A Ucrânia tentou durante meses pressionar Israel a enviar-lhe armas, principalmente o sistema de defesa aérea Iron Dome. Em outubro, Korniychuk contou com a ajuda dos Estados Unidos para o esforço, mas sem sucesso. O governo anterior disse que Israel simplesmente não tem capacidade industrial para fazer isso.