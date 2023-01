Governo Lula pode ser o pivô nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia?

“Lula tem um privilégio em relação a gozar de boas relações com diversos atores importantes, seja com o presidente Putin, seja eventualmente com interlocutores válidos do presidente Zelensky, isso naturalmente reforça o aspecto da credibilidade do país e reforça também o aspecto da possibilidade prática de interlocução no sentido de que as falas ou de que as posturas que ele adote possam ser vistas como um crédito efetivamente mais plausível do que em relação ao que nós tínhamos no governo anterior. A imagem que o presidente Lula tem em relação às lideranças internacionais importantes nesse contexto facilitaria a atuação do Brasil“, afirma ele.