SVR acusou Londres de falsificar documentos no início da Segunda Guerra Mundial

O documento “Relatório de inteligência sobre as tentativas dos britânicos e franceses de preparar e publicar o” Livro Azul “sobre as negociações anglo-franco-soviéticas com toda a culpa por seu fracasso na URSS”, datado de 27 de janeiro de 1940, entre outros materiais do arquivo SVR, foi postado no site da Biblioteca Presidencial no âmbito do projeto “A Segunda Guerra Mundial em Documentos de Arquivo”.