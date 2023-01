Exército luta contra cartéis pelo herdeiro de El Chapo – CMIO

Ovidio Guzman-Lopez, filho do famigerado El Chapo, foi preso em uma operação policial massiva em Sinaloa

Autoridades mexicanas prenderam na quinta-feira Ovidio “El Raton” Guzman-Lopez, um suposto traficante de fentanil e membro de alto escalão do cartel de Sinaloa, cujo pai, Joaquin “El Chapo” Guzman, está cumprindo prisão perpétua nos EUA por assassinato e tráfico de drogas .

O dramático ataque ao amanhecer viu 900 soldados do exército e da guarda nacional mexicana chegarem ao bairro de Culiacan, em Jesus Maria, no estado de Sinaloa, no oeste do país, de acordo com veículos locais. O vídeo postado nas redes sociais parece mostrar um helicóptero disparando contra o que dizem ser a casa de Guzman-Lopez.

A captura gerou uma onda de violência retaliatória, com homens armados do cartel reagindo construindo bloqueios de estradas, sequestrando motoristas e até mesmo disparando suas armas contra aviões que entravam e saíam do aeroporto de Culiacan, forçando o governo a fechar o tráfego lá e em Mazatlan.

Mais cedo na quinta-feira, as autoridades rastrearam e mataram outro chefão afiliado ao Sinaloa, conhecido como 'El Neto'. Os membros do cartel já o haviam libertado da prisão, onde cumpria uma sentença de 244 anos.













Os confrontos com um dos maiores cartéis de drogas acontecem poucos dias antes de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitar o México pela primeira vez. Washington ofereceu US$ 5 milhões por informações que levassem à captura de Guzman-Lopez, na esperança de que ele fosse extraditado como seu pai. Depois de escapar repetidamente das prisões mexicanas, El Chapo foi finalmente preso em uma instalação supermax dos EUA em 2019.

Uma tentativa anterior naquele mesmo ano de deter o herdeiro do traficante terminou em constrangimento para o governo mexicano, quando o cartel de Sinaloa assumiu o controle de grande parte de Culiacan, exigindo a libertação de Guzman-Lopez.

O fentanil há muito eclipsou todas as outras drogas como a principal causa de overdoses nos EUA, onde foi considerado responsável por mais de 71.000 mortes em 2021. Embora o principal fornecedor da droga para os EUA já tenha sido a China, o México assumiu recentemente anos.