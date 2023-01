Republicano perde mais duas cédulas de presidente da Câmara – CMIO

Na oitava votação, o ex-líder da minoria Kevin McCarthy ficou 17 votos abaixo dos 218 necessários para garantir o cargo.

O deputado Kevin McCarthy (R-CA) novamente falhou em unir a maioria da candidatura de deputado à Câmara dos Deputados, ficando aquém da maioria exigida de 218 votos na quinta-feira para duas votações sequenciais – um total de oito derrotas em três dias .

Enfrentando um motim dentro de seu partido na forma do pró-Trump House Freedom Caucus, McCarthy só conseguiu garantir 201 votos na última disputa, apesar de fazer concessões adicionais aos dissidentes desde os votos fracassados ​​de quarta-feira.

Além de prometer que mais membros do Freedom Caucus poderiam servir no Comitê de Regras, ele concordou com uma votação sobre os limites do mandato do Congresso – uma mudança potencialmente tectônica no terceiro Congresso mais antigo da história dos EUA – e prometeu fazê-lo mais fácil para os representantes removerem o orador, ou seja, ele mesmo. McCarthy perdeu dois votos de apoio republicano na quarta-feira depois que o caucus indicou o deputado Byron Donalds (Flórida).













Mesmo o apoio do ex-presidente Donald Trump e do ex-vice-presidente Mike Pence – ambos exortando os membros do partido a apoiar o ex-líder da minoria na Câmara – foi incapaz de empurrar McCarthy para além da linha majoritária.

Os democratas permaneceram unidos durante as votações, com todos os 212 membros do partido apoiando o deputado Hakeem Jeffries (Nova York). Nancy Pelosi, líder de longa data do partido no Congresso, optou por não buscar outro mandato como oradora, embora permaneça firmemente acomodada na cadeira que ocupou por 35 anos.

A oposição a McCarthy entre o Freedom Caucus é baseada em sua fraqueza percebida em questões de estimação, como a fronteira e os gastos do governo. No entanto, muitos republicanos estão ficando cada vez mais inquietos com os votos intermináveis, exortando seus colegas mais idealistas a colocar suas objeções de lado, já que nenhum dos representantes recém-eleitos pode ser empossado até que o cargo seja preenchido.

Com 222 representantes republicanos eleitos para a Câmara para o mandato de 2023, McCarthy só pode permitir que quatro membros desertem. O desastre de três dias é a primeira vez que a votação de um orador falha em mais de um século.