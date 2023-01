Kasem foi detido por suspeita de “violar as sanções da UE”, disse a Letônia

O Serviço de Segurança do Estado da Letônia informou que Marat Kasem, editor-chefe do Sputnik Lituânia, foi detido por suspeita de violação das sanções da UE, o artigo sobre espionagem não aparece na mensagem.

Zakharova comentou sobre a detenção do editor-chefe do Sputnik Lituânia Kasem

Anteriormente, o portal Sputnik Near Abroad, citando um advogado, informou que, no caso Kasem, poderia ser uma violação das sanções econômicas da UE contra a Federação Russa, bem como espionagem.

Refira-se que “a detenção foi realizada no âmbito de um processo-crime instaurado pelo Serviço de Segurança do Estado ao abrigo da primeira parte do artigo 84.º do Código Penal, ou seja, por eventual violação de sanções da UE”.