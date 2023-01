Líder do cartel morto após fuga descarada da prisão – CMIO

‘El Neto’ foi morto a tiros pela polícia depois de fugir de uma prisão mexicana onde cumpria uma sentença de 244 anos

Um chefão do cartel mexicano conhecido como ‘El Neto’ foi morto a tiros na cidade fronteiriça de Juarez, quatro dias depois de uma sangrenta fuga da prisão que desencadeou uma caçada policial e militar em todo o estado de Chihuahua, no norte.

‘El Neto’, cujo nome verdadeiro era Ernesto Alfredo Pinon de la Cruz, foi localizado em Juarez por uma equipe de inteligência nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, anunciou o governador de Chihuahua, Maru Campos. Depois de um tiroteio com as forças de segurança mexicanas em seu esconderijo, ele fugiu em um BMW blindado, bateu em um posto de gasolina e foi mortalmente ferido em outro tiroteio com os policiais.

El Neto era o líder de ‘Los Mexicles’, uma gangue de rua afiliada ao Cartel de Sinaloa de Joaquin ‘El Chapo’ Guzman. Embora baseada em Juarez, a quadrilha foi fundada por presidiários mexicanos no sistema prisional dos Estados Unidos no final dos anos 1980.

El Neto foi condenado a 224 anos de prisão em 2010 por uma série de sequestros e homicídios. No entanto, ele conseguiu escapar das instalações de Juarez no dia de Ano Novo depois que homens armados do cartel em veículos blindados invadiram o complexo, matando 17 guardas e prisioneiros. Cerca de 29 outros presos escaparam junto com o chefe Mexicles.













A polícia, agentes do governo e forças especiais iniciaram uma caçada a El Neto e seus companheiros fugitivos. A busca se tornou sangrenta na noite de segunda-feira, quando pelo menos sete pessoas, incluindo dois policiais, foram mortas em um tiroteio.

El Neto foi encontrado e morto no bairro Juarez de Aztecas, localizado a apenas três quilômetros da cidade de El Paso, no Texas, um ponto de passagem popular para imigrantes ilegais.

Os republicanos culparam as políticas negligentes de imigração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por permitir que drogas letais como o fentanil entrem nos Estados Unidos em quantidades cada vez maiores. Em um vídeo de campanha na quinta-feira, o ex-presidente Donald Trump chamou as políticas de Biden de “uma traição mortal à nossa nação”, e disse que, se eleito novamente em 2024, instruiria os militares dos EUA a “infligir danos máximos à liderança, infraestrutura e operações do cartel”.