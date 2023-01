Zakharova também afirmou em dezembro que na Bielorrússia, desde outubro , um contingente adicional de um grupo regional de forças foi implantado e a coordenação de combate está em andamento – mas eles são transparentes e de natureza defensiva no âmbito do Estado da União da Rússia e da Bielo- Rússia . Ao mesmo tempo, as declarações do lado ucraniano sobre a suposta criação de um agrupamento pela Rússia na Bielo- Rússia para atacar da direção bielorrussa, o representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia considerou uma tentativa de implorar ao Ocidente por mais dinheiro e armas.