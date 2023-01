Japão comenta aliança ‘ainda mais forte’ com os EUA – CMIO

O primeiro-ministro Fumio Kishida disse que as nações trabalharão para um Indo-Pacífico “livre e aberto”.

O Japão está tentando fortalecer seus laços militares com os EUA, disse o primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, antes de uma visita a Washington. Sua declaração ocorreu em meio às tensões entre os EUA e a China sobre Taiwan e quando a Coreia do Norte intensificou os testes de mísseis.

“Mostraremos ao resto do mundo uma aliança Japão-EUA ainda mais forte, que é um eixo da segurança e diplomacia japonesas”, disse. Kishida disse a repórteres na quarta-feira, conforme citado pela Associated Press. “Também mostraremos nossa maior cooperação para alcançar um Indo-Pacífico livre e aberto.”

Kishida se encontrará com o presidente Joe Biden em Washington em 13 de janeiro.

Segundo a Casa Branca, os líderes vão discutir as tensões com a China e a Coreia do Norte, bem como a operação militar da Rússia na Ucrânia.

“O presidente Biden reiterará seu total apoio à recém-lançada Estratégia de Segurança Nacional do Japão, sua presidência do G7 e seu mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas,” A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse em um comunicado na terça-feira.













Tóquio revisou sua Estratégia de Segurança Nacional, o principal documento de planejamento militar do país, no ano passado para incluir “capacidades de contra-ataque”. Kishida argumentou na época que as defesas antimísseis existentes no Japão precisavam ser atualizadas para atender “ameaças” vindos da Coreia do Norte e da China.

Em dezembro, o Japão adotou um projeto de orçamento de defesa recorde de US$ 51 bilhões para o ano fiscal de 2023. O governante Partido Liberal Democrático também promoveu a ideia de revisar a constituição pacifista pós-Segunda Guerra Mundial do Japão. O documento, adotado sob os auspícios dos EUA, proíbe tecnicamente o país de usar a força ou manter um exército permanente. O então primeiro-ministro Shinzo Abe disse em 2017 que Tóquio deveria melhorar o status de suas forças de autodefesa “explícito.”

Os EUA têm cerca de 55.000 militares estacionados em bases em todo o Japão. Washington e Tóquio também realizam vários exercícios conjuntos todos os anos. Em março, o governo japonês aprovou um plano para gastar US$ 8,6 bilhões ao longo de cinco anos para apoiar as instalações militares dos EUA no país.