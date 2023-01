EUA e Alemanha confirmam novo armamento pesado para a Ucrânia – CMIO

Ambos os estados darão às forças de Kiev veículos de combate de infantaria, de acordo com um comunicado conjunto

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, confirmaram relatos de que doarão veículos de combate de infantaria para a Ucrânia. A notícia chega um dia depois que a França anunciou que enviaria ‘tanques leves’ de design ocidental para Kiev.

De acordo com um comunicado conjunto divulgado pela Casa Branca e pela Chancelaria Alemã na noite de quinta-feira, “Os Estados Unidos pretendem fornecer à Ucrânia Veículos de Combate de Infantaria Bradley, e a Alemanha pretende fornecer à Ucrânia Veículos de Combate de Infantaria Marder.”

“Ambos os países planejam treinar forças ucranianas nos respectivos sistemas”, a declaração continuou.

Ainda não está claro quantos de cada tipo de veículo serão enviados para a Ucrânia e quando serão entregues.

Mais cedo na quinta-feira, o jornal alemão Sueddeutsche Zeitung informou que tal anúncio era iminente e que a decisão de Berlim de enviar os Marders para a Ucrânia havia sido tomada em coordenação com os EUA e a França.













A França anunciou na quarta-feira que enviaria um número não revelado de seus próprios veículos blindados de combate AMX-10 para a Ucrânia, com um porta-voz do governo declarando que “é a primeira vez que tanques de design ocidental são fornecidos às forças armadas ucranianas.”

Embora os veículos Bradley, Marder e AMX-10 sejam às vezes referidos como “tanques leves” os dois primeiros são mais comumente chamados de veículos de combate de infantaria e os últimos veículos de combate blindados. Nenhum país da OTAN sugeriu que planeja fornecer à Ucrânia os principais tanques de batalha construídos no Ocidente, e um oficial americano não identificado na quarta-feira descartou explicitamente a transferência dos tanques M1 Abrams dos EUA para Kiev, de acordo com o Washington Post.

No entanto, os EUA, a Alemanha e a França forneceram à Ucrânia armas cada vez mais pesadas desde o início da operação militar da Rússia em fevereiro passado. Moscou alertou o Ocidente contra armar a Ucrânia, alertando que trata as entregas de armas recebidas como alvos e que tais remessas servirão apenas para prolongar o conflito, ao mesmo tempo em que tornam as nações ocidentais participantes de fato.