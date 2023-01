EUA e Alemanha preparam novo passo em armas para a Ucrânia – mídia – CMIO

Juntamente com Washington e Paris, Berlim está se preparando para doar veículos de combate de infantaria

A Alemanha está considerando fornecer à Ucrânia veículos de combate de infantaria Marder, informou o jornal Sueddeutsche Zeitung na quinta-feira. Segundo o relatório, a decisão foi coordenada com os EUA e a França.

Citando “círculos governamentais”, o jornal informou que haverá uma “avanço qualitativo” no fornecimento de armas da Alemanha à Ucrânia, o que pode ser anunciado já nesta semana. Um anúncio semelhante é esperado pelos EUA, acrescentou o jornal.

Esse aumento no apoio assumirá a forma de um número não especificado de veículos de combate de infantaria Marder (IFVs), afirmou o relatório, acrescentando que a Alemanha está discutindo esse plano com os EUA e a França há várias semanas.

A França anunciou na quarta-feira que enviaria um número não revelado de seus próprios veículos blindados de combate AMX-10 para a Ucrânia, enquanto o presidente dos EUA, Joe Biden, disse naquela noite que a Casa Branca está considerando doar veículos de combate Bradley fabricados nos Estados Unidos.













Os Marders, AMX-10s e Bradleys são todos semelhantes em peso, chegando entre 18 e 40 toneladas, dependendo do modelo. Projetado na Alemanha Ocidental na década de 1960, o Marder é o mais antigo dos três e, após várias extensões de ciclo de vida, está sendo substituído pelo Puma.

Apesar dos repetidos apelos de Kiev, nenhum país da OTAN enviou tanques de batalha de design ocidental para a Ucrânia e, até recentemente, nenhum havia enviado veículos como o Marder, AMX-10 ou Bradley, que às vezes são chamados de “tanques leves”.

Dentro do governo alemão, surgiu uma divisão sobre exatamente quanto poder de fogo o país deveria entregar à Ucrânia. O chanceler Olaf Scholz afirmou anteriormente que a Alemanha não entregaria seus Marders sem que decisões semelhantes fossem tomadas por seus aliados da OTAN. Sobre a questão dos tanques Leopard, Scholz não deu nenhuma indicação de que planeja enviá-los para a Ucrânia, e seu colega do Partido Social Democrata, Michael Mueller, disse a repórteres esta semana que a entrega dos tanques poderia desencadear “uma escalada que nenhum de nós quer imaginar.”

O Partido Verde, no entanto, pediu repetidamente uma escalada. A política de defesa verde Sara Nanni disse ao Sueddeutsche Zeitung na quinta-feira que Berlim deve “disponibilize para a Ucrânia o que for viável”, incluindo tanques Leopard, enquanto a chanceler Annalena Baerbock, também verde, declarou no ano passado que há “sem tabus” sobre o tipo de armas que a Alemanha fornecerá.