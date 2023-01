Reportagens anti-Irã da mídia ocidental renunciam à integridade jornalística para fabricar ódio – CMIO

Existem maneiras honestas de criticar o governo iraniano, mas a mídia optou por criar um frenesi com histórias não verificadas e falsas.

Desde a erupção da agitação civil na República Islâmica em setembro, a mídia ocidental não se esquivou de espalhar histórias falsas ou não corroboradas sobre o governo do Irã. As implicações do fluxo constante de desinformação é a justificativa de sanções que matam iranianos.

Após a morte sob custódia iraniana de Mahsa Amini, de 22 anos, em meados de setembro, a agitação civil no Irã se espalhou por toda parte, com protestos desencadeados por reportagens da mídia estrangeira que indicavam que a jovem foi espancada até a morte por iranianos. polícia moral. Posteriormente, foram divulgadas imagens do circuito interno de TV, que contradiziam alguns relatos sobre como a jovem havia morrido, seguidas por um relatório do legista que indicava que sua morte ocorreu devido a hipóxia cerebral como resultado de problemas subjacentes. Apesar disso, as manifestações iniciadas em 16 de setembro continuaram.

O que começou inicialmente como uma série de manifestações, principalmente em áreas de predominância curda no Irã, se transformou em um movimento nacional desunido que assumiu a forma de tumultos violentos, campanhas de mídia social online, protestos simbólicos de queima de hijab e até mesmo ataques terroristas mortais contra sites. de adoração. Enquanto o Irã acusava os Estados Unidos e Israel de tentar desencadear uma guerra civil ao estilo da Síria, o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu “Irã livre” durante um discurso na Califórnia. Em meio ao caos e às reportagens da mídia que visavam retratar o governo iraniano como um tipo distinto de mal, o governo Biden começou a apertar sua campanha de sanções de ‘pressão máxima’. A atual campanha de sanções dos EUA, promulgada pela primeira vez durante o governo Trump, foi condenada pela Corte Internacional de Justiça devido ao seu impacto sobre produtos humanitários, como remédios, que entram no Irã.













Mentiras descaradas, fontes anônimas e distorções

Talvez a desinformação mais proeminente que foi disseminada sobre o Irã durante os últimos meses foi a afirmação, pela Newsweek, de que 15.000 manifestantes iranianos foram condenados à morte. De acordo com as alegações iniciais, o parlamento iraniano supostamente votou para aprovar essa medida, o que implica que o judiciário do país não participou de uma decisão tão maciça. A história foi divulgada pelas principais personalidades online e até mesmo pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que posteriormente deletou sua postagem no Twitter sobre o assunto.

No entanto, desde então, as reivindicações bizarras não pararam de chegar. Antes do jogo da seleção iraniana contra os EUA na Copa do Mundo da FIFA, a CNN divulgou uma reportagem que nenhum outro grande veículo de notícias, exceto alguns tablóides no Reino Unido, tocou. A CNN citou um “fonte de segurança” que, segundo o relatório, conseguiu descobrir que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) havia se infiltrado no Catar para ameaçar os jogadores do time iraniano.

A história da CNN afirma que a fonte de alguma forma descobriu que os jogadores receberam presentes de luxo, como veículos, antes do início da Copa do Mundo, o que implicaria que a fonte tinha informações sobre o time iraniano quando eles estavam em Teerã antes do torneio. O relatório continua dizendo que os funcionários do IRGC ameaçaram as famílias dos jogadores iranianos com tortura no caso de eles protestarem contra seu governo durante a Copa do Mundo. Fonte da CNN afirma ainda que o treinador da equipa iraniana, de nacionalidade portuguesa, também foi entrevistado pelo IRGC, embora não tenham conseguido ouvir o que foi discutido à semelhança do que fizeram com os jogadores.

O mesmo artigo faz a afirmação adicional de que o governo iraniano estava levando torcedores pró-governo para assistir ao jogo do time, basicamente criando torcedores artificiais. Nenhuma das alegações foi corroborada e não foi comprada pelos principais meios de comunicação, o que é estranho, considerando a gravidade das alegações feitas de que o IRGC, um ramo oficial das forças armadas do Irã, violou a soberania do Catar para ameaçar seu próprio time de futebol. A diferença entre o artigo da CNN e da Newsweek é que com o “fonte de segurança”não há como determinar com certeza se a coisa toda é inventada ou não.

No advento da notícia de que o Irã havia abolido sua unidade de polícia moral, responsável pela prisão de Mahsa Amini, outra história falsa surgiu de uma série de pontos de venda de criptomoedas pouco conhecidos online, alegando que o Irã estava pronto para congelar a conta bancária de mulheres que não usavam a cobertura islâmica apropriada. A origem da história veio de uma entrevista realizada com um membro ultraconservador do parlamento iraniano, Hossein Jalali, que supostamente propôs um sistema de três alertas via SMS, com a penalidade final sendo o congelamento de contas bancárias. Isso nunca chegou perto de ser implementado ou mesmo discutido no parlamento. Apesar disso, tweets alegar que o Irã estava implementando essa estratégia se tornou viral.













Postagens nas mídias sociais de influenciadores alegaram que as forças de segurança iranianas “estão estuprando crianças”, e que as jovens estão sendo assassinado por mostrar seus cabelos em um “horrível” e “medieval” repressão. Essas reações vêm naturalmente como resultado das imprecisões factuais das reportagens sobre o Irã e continuamos a ver mais e mais com o passar das semanas.

A mais recente deturpação dos fatos ocorreu na cobertura e reação a várias execuções no Irã. No início deste mês, foi executada a segunda sentença de morte ligada à recente agitação civil. Isso levou a manchetes da Associated Press (AP), que diziam ‘Execução no Irã: homem enforcado publicamente em um guindaste em meio a protestos’, que é como vimos a condenação de Majidreza Rahnavard à morte, pelo judiciário iraniano, enquadrada ao longo mídia ocidental. A peça AP abre com o seguinte parágrafo:

“O Irã executou um segundo prisioneiro na segunda-feira condenado por crimes cometidos durante os protestos nacionais que desafiam a teocracia do país, enforcando-o publicamente em um guindaste de construção como um aviso terrível para os outros.”

Embora o artigo da AP tenha explicado, mais abaixo no artigo, que o jovem iraniano esfaqueou até a morte dois oficiais de segurança iranianos, ferindo outros 4, o que está escrito funciona para apresentar Teerã como um regime monstruoso que está matando injustamente manifestantes iranianos como um aviso aos outros. A realidade é que o Irã tem uma sentença de morte e a executa, mas como alguns Estados nos EUA fazem o mesmo, a história deve ser distorcida para que o Irã seja apontado como um tipo especial de mal. A sentença de morte do Irã é dada por meio de um processo judicial, durante o qual Majidreza Rahnavard admitiu ter matado dois oficiais de segurança. O incidente foi até filmado. Nenhum país do mundo permitiria que tal crime ficasse impune.

No total, cerca de 400 iranianos foram supostamente condenados a penas de prisão por envolvimento em várias atividades criminosas durante a última rodada de distúrbios civis. Dois iranianos foram executados, depois de admitirem a realização de ataques contra as forças de segurança do país.

Embora existam outros que podem receber a pena de morte, a mídia ocidental assumiu a responsabilidade de criar um frenesi sobre uma execução que nem foi regulamentada. No início deste mês, vários veículos publicaram manchetes com alegações de que um jogador de futebol iraniano de Isfahan seria o próximo na linha de execução. Relatórios afirmavam que um pequeno jogador de futebol, Nasr Azadani, havia sido condenado à morte e, apesar do judiciário iraniano negar isso, as reivindicações ganharam força nas redes sociais. Nasr Azadani, de 26 anos, foi preso em conexão com o assassinato de vários membros dos serviços de segurança do Irã. Foi relatado que uma acusação carregando a acusação de “acessório para moharebeh”foi comunicado a Azadani. A carga de “moharebeh” (“guerra contra Deus” na lei islâmica) pode acarretar uma sentença de morte, no entanto, não está claro se ser um cúmplice seria governado dessa forma.













O problema aqui é que os meios de comunicação ocidentais saltam sobre alegações infundadas e repetem meias verdades, na tentativa de extrair uma narrativa anti-Irã predeterminada. De veículos confiáveis ​​como a AP à CNN, passando pelos tablóides, há pouco cuidado com a checagem de fatos e a integridade jornalística. O objetivo é deslegitimar o governo iraniano, para encorajar a indignação. Informações factuais são importantes apenas para picuinhas de uma forma que apoie essa narrativa tendenciosa. Ao mesmo tempo, é um tanto irônico que nenhum desses meios de comunicação, ou políticos ocidentais que repetem suas reivindicações e fingem preocupação com os prisioneiros iranianos, se importem nem um pouco com o jornalista Julian Assange, que os EUA estão tentando extraditar do Reino Unido.

Os resultados desse tipo de reportagem são o encorajamento do ódio preconceituoso contra a cultura iraniana, a justificativa de sanções que matam iranianos e o tráfico de pontos de discussão do novo orientalismo, ao mesmo tempo em que afirma apoiar os direitos humanos e o feminismo. Existem várias maneiras de fazer críticas de boa fé ao governo iraniano, mas não é isso que estamos vendo, é a máquina da mídia ocidental se acumulando em uma agenda de mudança de regime, e tudo o que eles dizem precisa ser levado com uma pitada de sal .