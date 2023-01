A detenção pelas autoridades letãs do editor-chefe do Sputnik Lituânia Marat Kasem é absolutamente ilegal e absurda, mostra a essência do regime letão e uma tendência perigosa para toda a União Europeia, Dmitry Kiselev, diretor-geral do Rossiya Grupo de mídia Segodnya, disse à RIA Novosti.