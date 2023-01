CNN contrata nunca-Trumper – CMIO

O ex-congressista republicano de Illinois será um comentarista político sênior na rede

O ex-congressista republicano Adam Kinzinger ingressou na CNN como comentarista político sênior, confirmou a rede na quarta-feira, menos de uma semana após sua saída oficial da Câmara. Ele fez sua primeira aparição como colaborador no Erin Burnett OutFront, declarando que era “excitado” para se juntar à equipe.

Kinzinger optou por não buscar outro mandato representando Illinois na Câmara em 2021, já que sua passagem teatral como um dos dois republicanos no comitê de 6 de janeiro encarregado de investigar o ex-presidente Donald Trump sobre o motim do Capitólio, junto com seu apoio ao impeachment, alienou muitos dentro de seu próprio partido. A outra republicana, a companheira ‘nunca-Trumper’ Liz Cheney (Wyoming), também não foi reeleita.

O representante de seis mandatos foi um convidado frequente da CNN durante as audiências de 6 de janeiro, fato que levou muitos nas redes sociais a zombar de seu novo cargo na quarta-feira. Kinzinger”estava basicamente dando à CNN seu currículo no ano passado”, twittou o repórter do Axios, Tim Baysinger, enquanto Chuck Ross, do Washington Beacon, se referiu ao seu “aprendizagem de dois anos” na saída do cabo.













Ele se junta à CNN enquanto a rede, sob nova administração desde maio, luta para se reinventar de forte da ‘resistência’ anti-Trump para uma saída mais moderada. O CEO Chris Licht tentou tranquilizar os telespectadores que, embora queira suavizar a imagem da rede, isso não significa atrair opiniões da direita conservadora.

De fato, enquanto Kinzinger se junta a um punhado de outros republicanos na CNN, todos – incluindo Ana Navarro e o colega ex-congressista Charlie Dent – ​​são colegas Never Trumpers.

Desde que ingressou no comitê de 6 de janeiro, que recomendou acusações contra Trump em seu relatório final, ele se tornou um crítico não apenas do ex-presidente, mas da liderança do partido em geral, recentemente culpando o ex-líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy (R-CA) por a “elementos malucos” no Congresso.

Enquanto o congressista insinuou uma candidatura presidencial em 2024 ao revelar que não concorreria à reeleição em 2021, disse à CNN que não queria “descartar qualquer coisa”, ele rejeitou a ideia mais recentemente, embora reconhecesse que seria “Diversão”para concorrer contra Trump.