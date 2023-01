O Sindicato dos Jornalistas da Rússia comentou a detenção de Kasem na Letônia

O chefe do Sindicato dos Jornalistas da Rússia , Vladimir Solovyov, falando sobre a detenção do editor-chefe do Sputnik Lituânia Marat Kasem, disse à RIA Novosti que o Sindicato dos Jornalistas da Rússia considera esta uma das violações mais graves e irá enviar informações sobre o que está acontecendo a todas as organizações jornalísticas internacionais de direitos humanos.