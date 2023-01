Os maiores perdedores dos bilionários dos EUA em 2022 – Forbes – CMIO

A fortuna de Elon Musk teve a maior queda este ano, segundo a publicação

Os bilionários do mundo tiveram um ano difícil, tendo perdido quase US$ 2 trilhões combinados em 2022, depois de adicionar trilhões às suas fortunas coletivas nos dois anos anteriores, informou a revista Forbes.

De acordo com suas estimativas, os bilionários americanos foram os mais atingidos – perdendo US$ 660 bilhões coletivamente em meio à queda nos preços das ações de tecnologia devido ao aumento das taxas de juros, alta da inflação e piora da economia.

O relatório destacou que o CEO da Tesla e do Twitter, Elon Musk, viu sua fortuna diminuir mais. O patrimônio líquido de Musk caiu cerca de US$ 115 bilhões no ano passado, calculou a Forbes. O preço das ações da Tesla caiu quase 70% no ano.

Embora Musk tenha perdido sua coroa como a pessoa mais rica do mundo no ano passado, ele ainda é o mais rico dos Estados Unidos, com um patrimônio líquido de quase US$ 139 bilhões em 27 de dezembro, segundo a Forbes.

E enquanto Musk é “o maior perdedor de 2022,” de acordo com a publicação, ele não é o único bilionário cujo patrimônio líquido foi atingido. Os outros cinco bilionários americanos que mais perderam em 2022, segundo a Forbes, são: o fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos (-US$ 80 bilhões), o cofundador da Meta Platforms (controladora do Facebook), Mark Zuckerberg (-US$ 78 bilhões), o cofundador do Google fundador e membro do conselho Larry Page (-$ 40 bilhões), presidente da Nike, Phil Knight (-$ 18,3 bilhões), presidente emérito da The Estée Lauder Companies, Leonard Lauder (-$ 9,8 bilhões).

O relatório também mostrou que o número de bilionários também caiu, de 2.671 para 2.523, de acordo com o rastreador em tempo real da Forbes, já que magnatas famosos como Sam Bankman-Fried, da FTX, Kanye West e o fundador da Rivian, RJ Scaringe, caíram das fileiras. .

