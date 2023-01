Destróier de mísseis guiados dos EUA transita pelo estreito de Taiwan, diz Marinha

“O destróier de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, USS Chung-Hoon, realizou um trânsito rotineiro no estreito de Taiwan no dia 5 de janeiro através de águas onde as liberdades de navegação e sobrevoo em alto mar se aplicam de acordo com o Direito Internacional”, disse a 7ª Frota de Assuntos Públicos em comunicado. “O trânsito de Chung-Hoon pelo estreito de Taiwan demonstra o compromisso dos Estados Unidos com um Indo-Pacífico livre e aberto.”