Taiwan quebra suposta rede de espionagem chinesa – mídia – CMIO

Um ex-capitão da Força Aérea é suspeito de ter recrutado pelo menos seis militares para coletar informações, segundo a CNA

As autoridades de Taiwan detiveram quatro oficiais militares suspeitos de espionar para Pequim, informou a mídia local na quarta-feira. Outros três policiais envolvidos no caso teriam sido libertados sob fiança.

De acordo com a Agência Central de Notícias de Taiwan (CNA), a polícia levou um capitão aposentado da Força Aérea e três oficiais da ativa sob custódia. Todos os sete suspeitos foram levados ao escritório do promotor para interrogatório na cidade de Kaohsiung, no sul, na terça-feira.

Após o interrogatório, quatro das sete pessoas foram detidas, incluindo o capitão identificado como Liu, um comandante de sobrenome Sun e dois tenentes-comandantes sob os sobrenomes Liu e Kung. Três outros policiais foram libertados depois de pagar fianças no valor de 100.000 a 200.000 novos dólares taiwaneses (US$ 3.260 a US$ 6.500).

A promotoria suspeita que o capitão aposentado começou a espionar para Pequim em 2013 após a aposentadoria, usando suas conexões pessoais para montar uma rede de espionagem. Nos anos seguintes, acredita-se que ele recrutou pelo menos seis oficiais, recebendo pagamentos no valor de $ 6.500 a $ 23.000 por seus serviços por meio de uma empresa de fachada.

Comentando o relatório, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que a quadrilha do caso foi exposta por denúncias de militares. O ministério também observou que o “todo o caso entrou no processo judicial”, mas se recusou a entrar em detalhes.













Nos últimos anos, Taipei e Pequim trocaram repetidamente acusações de espionagem, com o Ministério da Defesa de Taiwan descrevendo os esforços clandestinos chineses como um “grave ameaça”. Um dos maiores casos de espionagem ocorreu em 2021, quando as autoridades de Taipei investigaram o ex-vice-ministro da Defesa Chang Che-ping por suas supostas ligações com um agente chinês. Mais tarde, porém, ele se tornou testemunha em seu caso, o que levou ao indiciamento de dois militares de alta patente.

Enquanto isso, em 2020, a China alegou ter capturado várias pessoas espionando para Taiwan, alegando que havia resolvido mais de 100 casos como parte de sua operação de contra-espionagem.

Pequim considera Taiwan um território chinês soberano sob sua política de ‘Uma China‘. Desde 1949, a ilha é governada por nacionalistas que fugiram do continente com a ajuda dos EUA depois de perder a Guerra Civil Chinesa para os comunistas.