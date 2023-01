FMI dá opinião sobre inflação nos EUA — CMIO

O Federal Reserve deve continuar seus esforços para reduzir os preços, disse o vice-chefe do FMI, Gita Gopinath, ao FT

A inflação nos EUA não diminuiu o suficiente para abandonar a política monetária restritiva do ano passado, disse Gita Gopinath, vice-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), ao Financial Times.

De acordo com Gopinath, é “importante” para o Federal Reserve dos EUA, que atua como o banco central do país, para “mantenha o curso” nos esforços para baixar os preços até que houvesse um “declínio muito definido e duradouro da inflação” em todos os setores não relacionados a alimentos ou energia.

“Se você observar os indicadores do mercado de trabalho e os componentes muito rígidos da inflação, como a inflação de serviços, acho que está claro que ainda não superamos a inflação,”ela disse à agência de notícias, acrescentando que também há um“caminho muito estreito” para o país evitar uma recessão nos próximos meses.

Os comentários de Gopinath foram feitos no momento em que os números da inflação nos EUA começaram a diminuir nos últimos meses, levando os analistas a sugerir que o aumento dos preços pode ter passado do pico. Os preços no país subiram 7,1% na comparação anual em novembro, por exemplo, em comparação com 7,7% em outubro, de acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA.













Em 14 de dezembro, em sua mais recente tentativa de conter a inflação, o Fed aumentou a taxa básica de juros em 50 pontos básicos – até 4,25-4,5%. De acordo com Gopinath, o regulador pode precisar aumentar a taxa para cerca de 5% e mantê-la ao longo do ano para evitar novos aumentos de preços.

“É mais um ano desafiador para a política monetária, mas é um desafio diferente. O ano passado foi sobre apertar rapidamente a política monetária e até onde ir. Agora, para muitos países, a questão é quanto tempo ficar em espera”, observou ela.

Gopinath também alertou que a Europa pode demorar mais do que os EUA para combater o aumento dos preços, dizendo que “estamos olhando bem para 2024 antes de começarmos a ver a inflação se aproximando da do BCE [2%] alvo.”

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT