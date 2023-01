EUA não atenderão ao pedido ucraniano – WaPo – CMIO

Enquanto Kiev pediu tanques de batalha Abrams, Washington continua a descartar a transferência deles, disse um funcionário ao jornal.

Os EUA não enviarão os principais tanques de batalha M1 Abrams para a Ucrânia, informou o Washington Post na quarta-feira, citando autoridades. Apesar dos repetidos pedidos do governo ucraniano, nenhuma potência da OTAN doou tanques de guerra projetados pelo Ocidente até agora.

Falando sob condição de anonimato, o oficial disse que o alto consumo de combustível dos tanques Abrams e a propensão a quebrar os tornam inadequados para o exército ucraniano.

Um dos tanques de batalha principais mais pesados ​​em serviço em todo o mundo, o M1 Abrams pesa 60 toneladas, com a última variante do M1A2 aumentando esse peso para mais de 73 toneladas. Um tanque M1 Abrams custa mais de $ 450 por milha em combustível e reparos, de acordo com um relatório de 1991 do Government Accountability Office (GAO) ajustado pela inflação.













A baixa confiabilidade do Abrams foi notada pelo GAO. Depois de uma década em serviço com as forças armadas dos EUA, o relatório afirmou que o M1 Abrams médio precisa ter sua pista substituída depois de apenas 710 milhas, com os motores sofrendo “explosões” catastróficas após 350 horas de operação. No entanto, o Exército dos EUA insiste que a última variante do M1A2, que saiu das linhas de produção em 2020, “é o tanque Abrams mais confiável já produzido.”

A Ucrânia solicitou repetidamente a entrega dos gigantes de fabricação americana, retratando-os como cruciais para seu esforço de guerra. Mikhail Podoliak, assessor do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, colocou-os em seu “Lista de desejos de Natal” em uma mídia social publicar no mês passado, enquanto o próprio Zelensky pediu repetidamente aos EUA e seus aliados tanques desde março.

Zelensky e seus oficiais destacaram a Alemanha em particular, pedindo a Berlim veículos de combate de infantaria Marder e tanques de batalha Leopard em várias ocasiões. Até agora, a Alemanha rejeitou esses pedidos, com o legislador e membro do Comitê de Política Externa do Bundestag, Michael Mueller, dizendo a repórteres esta semana que o envio dos tanques poderia desencadear “uma escalada que nenhum de nós quer imaginar.”

A França se tornou na quarta-feira o primeiro membro da OTAN a anunciar a transferência de “tanques leves” para a Ucrânia, embora os veículos em questão – unidades AMX-10 de seis rodas – estejam desatualizados e tecnicamente mais próximos de veículos blindados de combate do que tanques como o Abrams ou o Leopard.

Os AMX-10s franceses são semelhantes em peso ao Bradley Fighting Vehicle, fabricado nos Estados Unidos, com ambos pesando menos de 30 toneladas. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na quarta-feira que a transferência de um número não especificado de Bradleys está sendo discutida na Casa Branca.

A Rússia alertou repetidamente o Ocidente contra armar Kiev, dizendo que isso só servirá para prolongar o conflito e corre o risco de tornar as nações ocidentais participantes de fato.