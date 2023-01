A jornalista Panchenko reagiu à investigação da SBU contra ela

O serviço de imprensa da SBU disse na quarta-feira que os investigadores iniciaram uma investigação sobre Panchenko, que trabalhava nos canais de TV do político de oposição Viktor Medvedchuk. De acordo com os materiais da investigação, estamos falando, entre outras coisas, de um documentário supostamente criado por ela, onde, como dizem os investigadores, são utilizadas “narrativas da Federação Russa”.

“A principal notícia de ontem na Ucrânia foi o processo criminal aberto contra mim pela SBU… Enquanto os estelionatários estão lucrando com a guerra, as autoridades estão tentando desviar sua atenção com processos criminais. Como no meu caso, porque eu simplesmente dei minha palavra aos moradores de Donbass”, escreveu Panchenko em seu canal no Telegram.