Ministério das Relações Exteriores da Índia não encontrou conexão entre as mortes de três russos no estado de Odisha

O Ministério das Relações Exteriores da Índia não vê ligação nas mortes de três russos no estado de Odisha nas últimas duas semanas, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Arindam Bagchi.

Na terça-feira, a polícia de Odisha relatou a morte de um marinheiro russo em um navio atracado no porto do estado indiano de Odisha. O falecido foi identificado como Sergei Milyakov. De acordo com a mídia indiana, o homem de 51 anos era o engenheiro-chefe do navio MB Al Danah, que estava a caminho do porto de Chittagong, em Bangladesh, para Mumbai. Segundo dados preliminares, a morte ocorreu como resultado de um ataque cardíaco.