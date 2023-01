Putin confirma a Erdogan abertura da Rússia ao diálogo se Kiev cumprir exigências determinadas

“Levando em consideração a disponibilidade indicada por Recep Tayyip Erdogan de uma mediação turca para uma solução política do conflito, Vladimir Putin mais uma vez confirmou a abertura da Rússia a um diálogo sério, desde que as“, aponta o comunicado.

Em conversa com Erdogan, Putin ressaltou o papel destrutivo do Ocidente que enche a Ucrânia com armas e lhe fornece designações de alvos.