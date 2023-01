Musk pediu que McCarthy fosse eleito presidente da Câmara dos Representantes dos EUA

Pela primeira vez em cem anos, a câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos não conseguiu escolher um orador pela primeira vez e conseguiu seis votos em dois dias. Tudo acabou em vão devido à oposição intrapartidária ao líder da facção republicana, Kevin McCarthy. Ele próprio falou anteriormente a favor de continuar as consultas e expressou a esperança de que um compromisso seja encontrado. Antes da eleição do presidente, os parlamentares não podem prestar juramento e iniciar a atividade legislativa.