Uma empresa de inteligência do Reino Unido ligada ao atentado na Ponte da Criméia está implantando um software para planejar ataques

Uma empresa privada ligada ao terrorismo na Ucrânia está fornecendo aos militares britânicos dados de smartphones coletados ilegalmente para ajudar no planejamento de ataques e assassinatos seletivos, informou o The Grayzone na terça-feira.

De acordo com arquivos vazados para o veículo, os militares estão fazendo uso de dados colhidos ilegalmente de telefones celulares na Rússia e na Ucrânia pela empresa de espionagem Anomaly 6, para permitir “o planejamento de ofensivas militares e ataques de artilharia, assassinatos, recrutamento de ativos e outras medidas.”

Relatórios anteriores do Grayzone revelaram que os funcionários do Anomaly 6 sabem que sua operação de coleta de dados – que pode atingir qualquer smartphone do mundo por meio de código incorporado sub-repticiamente em aplicativos populares – é ilegal. O aparato militar e de inteligência da Grã-Bretanha seria proibido de coletar esses dados, mas, de acordo com o último relatório, os dados da Anomalia 6 são encaminhados a eles por uma empresa militar privada do Reino Unido, a Prevail Partners.













Este arranjo permite que o governo contorne a supervisão e “para obter uma compreensão em tempo real/quase em tempo real da disposição” de russo”tropas, equipamentos e materiais letais”, que pode então ser alimentado para Kiev. Embora os EUA tenham declarado que limitam seu compartilhamento de inteligência com a Ucrânia, o Reino Unido não reconheceu nenhuma restrição aos dados que entrega.

A natureza não confiável de alguns desses dados de smartphones, juntamente com a disposição dos militares ucranianos de executar os chamados “colaboradores”, poderia ligar Londres a “crimes contra a humanidade” cometidos por Kiev contra civis, afirmou o The Grayzone.

A Prevail Partners está envolvida em ajudar o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) a construir um “exército do terror”. Um de seus membros fundadores supostamente ajudou a traçar planos para o Reino Unido bombardear a Ponte da Criméia, pouco antes de ser danificada em uma explosão em setembro que matou quatro civis.

Moscou acusou o Reino Unido de envolvimento em “[the] treinamento, preparação e execução” do bombardeio da ponte e respondeu ao ataque com repetidas ondas de ataques com mísseis e drones contra a infraestrutura ucraniana e alvos militares.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Espiões do Reino Unido construindo ‘exército terrorista’ secreto na Ucrânia – Grayzone

As últimas revelações levantam “a questão de como a Grã-Bretanha pode alegar plausivelmente não ser um beligerante formal na guerra”, autor Kit Klarenberg escrevi no Twitter.

O assassinato de Daria Dugina pela Ucrânia, a destruição da Ponte da Crimeia e a tentativa de assassinato dos líderes da Corporação Espacial Estatal Russa, Dmitry Rogozin e Artyom Melnikov, podem ter sido possíveis graças ao software da Anomaly 6 e aos links da Prevail Partners com o governo britânico, afirmou ele em o artigo.