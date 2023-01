Na Coreia do Sul chamou o número aproximado de drones na RPDC

“A Agência Nacional de Inteligência tem informações de que a Coreia do Norte tem 500 drones de cerca de 20 tipos, a maioria pequenos drones de 1 a 6 metros de tamanho. Há sinais de desenvolvimento de drones de reconhecimento de médio e grande alcance, mas a inteligência acredita que o desenvolvimento está em um estágio inicial. , a chave é obter sensores de rastreamento de alta tecnologia e outras tecnologias, a inteligência está monitorando o que está acontecendo”, Yoo Sang-bum, membro do Partido da Força Civil no poder e secretário do comitê parlamentar de inteligência, disse após a reunião do comitê na quinta-feira.