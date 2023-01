Coreia do Sul: drone norte-coreano penetrou zona de exclusão aérea do gabinete presidencial de Seul

De acordo com a mídia local, o drone estava entre os, que separa as duas Coreias, no dia 26 de dezembro . Os militares sul-coreanos não conseguiram derrubá-los, levantando questões sobre sua postura de defesa aérea.

Em um briefing para repórteres no final do dia, outro oficial militar também disse que um objeto, presumivelmente um drone inimigo, parece ter voado por uma parte da “ponta norte” da zona P-73 , mas, segundo ele, “não houve nenhum problema quanto à segurança do gabinete presidencial em Yongsan”.

“Dadas a distância, a altitude e as capacidades do inimigo, acreditamos que não foi possível tirar fotos naquele momento”, disse ele à agência.

O ministro da Defesa, Lee Jong-sup, relatou a entrada do drone em uma parte da zona para Yoon durante o briefing de quarta-feira (4) sobre medidas de combate ao equipamento, bem como planos para proteger as aeronaves não tripuladas que evitam o radar e sistemas “matadores de drones” .

A mudança em sua posição formal sobre o assunto delicado ocorreu aparentemente quando as autoridades relevantes obtiveram mais informações durante uma inspeção em andamento do Estado-Maior Conjunto

Os exercícios devem envolver cerca decom tropas armadas com armas de bloqueio de drones. Os militares realizaram exercícios antidrone sem um segmento de fogo real no dia 29 de dezembro , dias após as infiltrações de drones do Norte.

As incursões de drones revelaram a prontidão insuficiente do Sul para detectar, rastrear e abater as pequenas aeronaves. Os drones do Norte, em particular, voaram em trajetórias irregulares, mudando a velocidade de voo e altitudes de maneiras inesperadas, de acordo com o Ministério da Defesa.